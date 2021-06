Paulista

Linense 1 x 0 Primavera – Linense bate Primavera e conquista o título da Série A3



Com gol de Henrique e ótima atuação do goleiro Reynaldo, Linense fatura o título de 2021

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 12 (AFI) – O empate já bastava para a conquista do título, mas o Linense foi além e bateu o Primavera neste sábado por 1 a 0 e se sagrou campeão da Série A3 do Campeonato Paulista 2021. A partida aconteceu no estádio Gilbertão, em Lins.

VANTAGEM E HERÓI

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Linense tinha a vantagem de jogar por uma nova igualdade para garantir o título. O gol do título foi marcado por Henrique aos 23 dos primeiro tempo.

O herói do título, porém, foi o goleiro Reynaldo que fez pelo menos cinco belas defesas no segundo tempo garantindo o título para o Linense. Os dois finalistas, Linense e Primavera, têm acesso garantido à Série A2 de 2022.

CAMPANHA DE CAMPEÃO

O Linense chegou ao mata-mata decisivo após se classificar com a quinta melhor campanha da primeira fase com 24 pontos. Ao todo, foram sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols a favor e 18 contra. Nas quartas de finais, o time de Lins eliminou o São José. Nas semifinais, o Elefante garantiu o acesso diante do Nacional.

Na final, despachou o Primavera para conquistar o título.

O JOGO

Se precisava apenas de um empate para ficar com o título, o Linense fez mais no primeiro tempo. Mas quem começou assustando foi o Primavera.

Em cobrança de falta no início do primeiro tempo, João Pedro exigiu grande defesa de Reynaldo, que teve que espalmar para escanteio.

O Linense tinha mais tranquilidade na partida e errava menos na troca de passes. Assim, chegou ao gol aos 23 minutos. Junior Palmares lançou Samuel pela esquerda. O meia fez boa jogada e cruzou na medida para o atacante Henrique de carrinho abrir o marcador e ampliar a vantagem do time da casa.

Após o gol, o Linense se retraiu mais e o Primavera foi com tudo para o ataque, mas não conseguiu passar pela defesa da equipe de Lins.

REYNALDO SALVA

O Primavera voltou com Tiburcio no lugar de João Pedro, já que precisava de dois gols. No seu primeiro lance no jogo, ele recebeu de Frank e bateu cruzado para grande defesa do goleiro Reynaldo.

Foi a partir daí que Reynaldo virou o personagem do segundo tempo.

O Primavera pressionava, mas parava no goleiro. João Pedro bateu de fora da área aos 18 minutos e o goleiro espalmou para escanteio. Um minuto depois, foi a vez do zagueiro Léo Gaucho salvar o Linense.

Até o final, o panorama não mudou. O goleiro Reynaldo foi o nome do título. Em pelo menos duas jogadas do Primavera, em duas cabeçadas, o goleiro do Linense salvou o time e garantiu o título.