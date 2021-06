Lisca despista sobre necessidade de reforços no América-MG

Copa do Brasil

Treinador do América-MG despista sobre necessidade de reforços



Lisca evitou entrar em maiores detalhes sobre possíveis contratações

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 03 (AFI) – O empate sem gols com o Criciúma, na Arena Independência, pela 3ª fase da Copa do Brasil, ligou o sinal de alerta no América-MG. Esse foi o quarto jogo seguido sem balançar as redes dos adversários.

Como não poderia ser diferente, Lisca foi questionado na entrevista coletiva sobre a necessidade do elenco ser reforçado, principalmente em relação a chegada de um centroavante. O treinador do Coelho, porém, despistou.

“É um momento que temos que ter unidade, calma, tranquilidade, e não vou ficar fazendo avaliação de jogador, ‘precisamos disso ou daquilo’. Essa discussão é feita internamente, dentro do clube. É uma praxe nossa de avaliação de jogos, de grupo, de como está a evolução do trabalho”, comentou Lisca.

Lisca despistou sobre a necessidade de reforços (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Atualmente, o dono da camisa 9 do América-MG é Rodolfo, que perdeu um pênalti logo no início da partida contra o Criciúma. Seu reserva imediato é Ribamar, ex-Vasco da Gama, e Léo Passos também aparece como opção.

SITUAÇÕES NAS COMPETIÇÕES

América-MG e Criciúma voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Quem vencer passa para as oitavas de final e embolsa R$ 2,7 milhões. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

No domingo, o Coelho busca a reabilitação no Brasileirão depois de ter perdido na estreia para o Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba. O América-MG recebe o Corinthians, na Arena Independência.