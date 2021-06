Lívian Aragão revela que participaria do BBB e explica decisão

A atriz Lívia Aragão, filha do humorista Renato Aragão, revelou em entrevista à Quem que aceitaria participar da próxima edição do BBB. “Seria um grande divisor de águas, porque muita gente pensa ou supõe coisas sobre mim que são fictícias. E não é por mal. Mas como sou conhecida desde que nasci, as pessoas acabam confundindo muito quem sou eu com o que falam por aí de mim”, disse.

Ao falar sobre o receio do cancelamento, Lívia comentou: “Sendo fã do programa, sei que não adianta a gente ir pensando em fazer ‘isso’ ou ‘aquilo’. É muito difícil alguém não ser ‘cancelado’ em algum momento, até mesmo se for sem querer. Acho que é inevitável. Mas me conhecendo, sei que seria muito justa com os acontecimentos e sempre muito sincera com as pessoas, como sempre fui”.