Locutor finge se desculpar e mantém xingamentos a nordestinos; VÍDEO!



Não contente com as desculpas esfarrapadas, o dito jornalista ainda “atirou” contra internautas que o repreenderam

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 08 (AFI) – Domenico Gatto, comentarista e locutor da Rádio Energia 97 FM, usou as redes sociais para se “desculpar” pelos xingamentos a clubes e jogadores nordestinos. O problema é que ele apenas fingiu, uma vez que não voltou atrás e manteve os impropérios ditos mais cedo. (VEJA O VÍDEO ABAIXO E TIRE SUAS CONCLUSÕES!)

“Quando eu brinquei lá e me referi que os times do Nordeste são um lixo, são uma porcaria, é tecnicamente falando. Eu não desrespeitei nenhum território do Nordeste. Muito pelo contrário. Minha sogra é cearense, o pessoal da minha família, uma parte, é tudo do Nordeste”, disse ele.

“Desculpas” de Domenico. (Foto: Reprodução)

Não contente com as desculpas esfarrapadas, o dito jornalista ainda “atirou” contra internautas que o repreenderam. Falou em mimimi e se fez de vítima.

“Vocês estão de brincadeira de ficar pegando pesado no meu pé em relação a isso. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas”, seguiu.

OPINIÃO?

Assim como faz diariamente Neto, apresentador da Band, Domenico usou o microfone para atacar as pessoas. Se Neto consegue se safar diariamente usando o senso comum, Domenico não teve a mesma “sorte”. Quer dizer, a rádio paulista ainda não anunciou nenhuma punição a ele pelo “comentário” abaixo.

“A Copa do Nordeste é um lixo, uma porcaria. O Bahia é o mais forte desses aí, mas também é uma porcaria, é outro lixo. Eu sou realista, falo a verdade. Eu não vou falar que o Ceará é uma potência. É uma porcaria”, falou o locutor.