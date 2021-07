Londrina 1 x 3 Avaí – Leão vence a 2ª seguida e respira contra a degola na Série B

Londrina, PR, 30 (AFI) – Aos poucos o Avaí vai se afastando da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira à noite, o time visitou o Londrina e venceu por 3 a 1, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela oitava rodada.

Foi a segunda vitória consecutiva do Avaí, que na última rodada já havia vencido o CRB, por 1 a 0, em Florianópolis (SC). Agora, os catarinenses assumiram a nona posição com dez pontos ganhos – três a mais que o Remo (17º colocado).

Já o Londrina não conseguiu embalar no campeonato após vencer pela primeira vez na rodada passada. O time ficou com os mesmos sete pontos, mas agora em 16º lugar – mesma pontuação que o Remo, primeiro na zona de rebaixamento, mas com melhor saldo de gols: -4 a -3.

AVAÍ CHEGA E MARCA

Com bola rolando, apesar de um primeiro tempo equilibrado, o Avaí foi mais efetivo e conseguiu uma importante vantagem parcial de 2 a 0 para o intervalo. O Londrina criou oportunidades, mas mostrou muita dificuldade para passar pela marcação e concluir em gol.

Logo aos seis minutos, Jonathan passou pela marcação de dois jogadores, ganhou no corpo de um terceiro defensor e finalizou forte, cruzado, abrindo o placar para o Avaí. Depois, aos 42, foi a vez de Alan Costa receber lindo cruzamento de Edílson e cabecear para as redes, ampliando a vantagem catarinense.

LONDRINA DESCONTA, MAS PERDE

No segundo tempo, o Londrina precisou ser um pouco mais ofensivo e descontou no placar aos seis minutos, quando Marcelo Freitas carregou bola pelo meio e finalizou forte, no ângulo de Glédson. Um golaço! Só que mesmo com o gol, o Avaí não se abateu e seguiu mantendo a forte postura defensiva.

E num contra-ataque o Avaí praticamente liquidou a partida. Aos 29 minutos, Copete fez jogada individual, invadiu a área e tocou para Valdívia, quase na marca do pênalti, apenas completar para as redes. O detalhe é que Valdívia estava há apenas quatro minutos em campo – entrou no lugar de Lourenço.

PRÓXIMOS JOGOS

O Londrina volta a campo no sábado para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Castelão, em São Luís (MA). Já o Avaí, no mesmo dia recebe o Botafogo-RJ, às 21 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC).