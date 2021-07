Londrina x Avaí – Duelo direto por posição incômoda na zona de rebaixamento da Série B

Londrina, PR, 29 (AFI) – Londrina e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Café, em Londrina, para saber quem ficará (ainda mais) mal colocado ao final da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Os dois times estão em péssima situação na tabela. O Londrina, por exemplo, foi vencer pela primeira vez no campeonato apenas na última rodada, quando visitou o Vitória e fez 2 a 1 em pleno Barradão, em Salvador. Ainda assim, o time paranaense ficou em 17º lugar com sete pontos conquistados.

Já o Avaí teve um início muito ruim e aos poucos tenta se recuperar, apesar da irregularidade. O Leão da Ilha respirou contra o Z4 na última rodada, quando venceu o CRB por 1 a 0, em casa, em duelo polêmico com gol irregular. A vitórias fez o time catarinense sair da zona de rebaixamento e assumir o 16º lugar – mesma pontuação que o próprio Londrina, mas com maior número de vitórias: 2 a 1.

LONDRINA COM NOVIDADE

Apesar do resultado positivo sobre o Vitória, o técnico Roberto Fonseca pode fazer até duas mudanças no time titular do Londrina. No meio-campo, Adenílson foi muito bem no confronto de Salvador e disputa lugar com Matheus Bianqui. Já no ataque, Alisson Safira se recuperou de dores na lombar e deve mandar Tiago Orobó para o banco de reservas.

“Vamos pegar uma equipe bastante experiente, mais técnica. Jogadores rodados, mais velhos. Um time que sabe a hora de acelerar e a hora de ter o controle do jogo. Vamos ter que tomar esse controle do jogo deles, essa talvez seja uma das tônicas. Temos que tomar o controle do jogo do Avaí”, disse Fonseca em entrevista coletiva.

AVAÍ DEVE REPETIR FORMAÇÃO

Apesar da pressão, o técnico Claudinei Oliveira deu voto de confiança ao elenco e na última rodada repetiu a formação contestada e que vinha acumulando diversos resultados negativos. E deu certo, pois o Leão da Ilha venceu o CRB, razão a qual o treinador pode seguir adotando a mesma escalação para o jogo desta quarta-feira.

“É um jogo difícil, mas temos condições de buscar um bom resultado. Conversamos dentro do vestiário e precisamos buscar os pontos que perdemos dentro de casa. Estamos focados para buscar a vitória. A maioria das equipes está oscilando. Uma hora quem está na frente vai tropeçar e nós vamos encostar”, disse o meia Vinicius Leite sobre o confronto com o Londrina.