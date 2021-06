Brasileiro

Londrina x Brusque – Novato quer aproveitar e engatar 2ª vitória seguida



Time catarinense está embalado com a vitória sobre a Ponte Preta e enfrentará um Londrina totalmente focado no Estadual

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Londrina, PR, 04 (AFI) – Animado com a excelente estreia, o Brusque volta a campo neste sábado para enfrentar o Londrina às 11 horas, no estádio do Café, em Londrina, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times entrarão em campo com focos distintos. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

A ideia do Brusque é de manter o embalo e engatar a segunda vitória consecutiva no campeonato. Animação é o que não falta, principalmente após a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1 em casa. Atualmente o time aparece nas primeiras posições com três pontos. Dependendo dos resultados da rodada, o time pode até ser líder da rodada.

Já o Londrina estreou com empate sem gols com o Brasil, em Pelotas, mas entrará em campo focado na semifinal do Campeonato Paranaense. Na segunda-feira o time enfrentará o Operário, em casa, por isso deverá poupar alguns jogadores para este confronto decisivo e que vale vaga na decisão do Estadual. O time paranaense tem um ponto, mas ainda assim quer a primeira vitória na Série B.

LONDRINA COM MUDANÇAS

Pensando nisso, são inúmeras as possibilidades de escalação para o final de semana. Na lateral-esquerda, Felipe Vieira é desfalque certo após ter sido expulso na estreia diante do Brasil de Pelotas. Seu substituto natural seria Luiz Henrique, mas ele ainda se recupera de lesão e por isso Ricardo Luz, lateral-direito, deve ser improvisador no setor.

No meio-campo, Jean Henrique assumiu a condição de titular após lesão de Marcelo Freitas, mas o jogador já acusa certo desgaste e pode dar lugar à Tárik, contratado junto ao Ituano. O mesmo vale para Adenílson, que pode ficar como opção no banco para a comissão técnica testar Mossoró, também recém-contratado.

Por fim, no ataque o técnico Roberto Fonseca também poderá fazer testes com a entrada de Caprini, contratado junto ao Ypiranga. Enquanto Douglas Santos e Tiago Orobó podem aparecer como novidades no lugar de Alisson Safira, um dos artilheiros do Campeonato Paranaense.

Roberto Fonseca deve fazer mudanças visando a semifinal do Paranaense

BRUSQUE COM BASE VENCEDORA

A vitória sobre a Ponte Preta na primeira rodada deu confiança à comissão técnica e elenco para a sequência no campeonato. O time teve a semana toda de trabalho e viajou com antecedência ao Paraná para trabalhar com tranquilidade por mais um resultado positivo.

Sobre o time que deverá entrar em campo, o técnico Jerson Testoni não deverá fazer nenhuma mudança em relação a primeira rodada. Caso opte por alguma alteração, esta deverá acontecer no gol, com a entrada do recém-contratado Jeferson Paulino no lugar de Ruan Carneiro.