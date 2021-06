Lore e Léo fazem coreografia juntos pela primeira vez após a gravidez; assista

Lore Improta e Léo Santana gravaram uma coreografia oficial pela primeira vez após a gravidez da bailarina. O casal publicou um vídeo em que dança ao som ‘Sentadinha’ nesta quinta-feira (3).

“Primeira dancinha c/ nossa Liz. Tem coreografia no canal da Neni e o clipe tá na bio”, escreveu o cantor. Lore está grávida de cinco meses e, recentemente, o casal descobriu que a bebê é uma menina e irá se chamar.

A postagem na página do Instagram do cantor já possui mais de 600 mil curtidas e centenas de comentários e elogios dos seguidores. “Liz já vai nascer com um gingado danado ! amo seu coração irmão !! Parabéns por suas conquistas ! Vibro demais”, escreveu um. “Esse casal é top demais”, comentou outra.

Veja o vídeo: