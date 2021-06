Lore Improta flagra filha ‘fazendo L’ em ultrassom e celebra: ‘Esperta’

Lorena Improta utilizou o instagram nesta terça-feira (1) para atualizar os fãs sobre a gravidez. A loira compartilhou um vídeo do dia em que realizou o último ultrassom e revelou estar surpresa com o fato da filha ter “feito o L” com as mãos, marca de Leo Santana.

“Ô minha gente! Liz não fez o “L” não né? Hahahahah essa minha filha já tá surpreendendo a gente dentro da barriga”, escreveu a dançarina na legenda da publicação. “Não acredito”, “Mamãe do ano” e “A coisa mais linda” foram algumas das reações dos fãs.