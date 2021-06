LOTERIAS: Catarinense leva sozinho R$ 43 milhões da Mega Sena

Brasileiro

LOTERIAS: Catarinense leva sozinho prêmio de R$ 43 milhões da Mega Sena



Quina teve 59 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 65.129,22. A quadra teve 5.566 ganhadores e cada um receberá R$ 986,24

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 12 (AFI) – No Dia dos Namorados, comemorado no Brasil, a sorte sorriu para um apostador da cidade de Balneário Camboriú (SC). Ele acertou as seis dezenas da Mega Sena e garantiu uma premiação de R$ 43 milhões (R$ 43.258.691,06).

O concurso 2.380 ainda teve uma boa premiação para a Quina e para a Quadra. A Quina teve 59 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 65.129,22. A quadra teve 5.566 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 986,24.

Confira as dezenas sorteadas:

11 – 16 – 20 – 24 – 39 – 53.

O próximo concurso (2.381) será na próxima quarta (16). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.