LOTERIAS: Mega Sena acumula e deve pagar R$ 42 milhões no sábado



A Quina teve 72 acertadores e cada um receberá R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222 ganhadores e cada uma levará R$ 856,07

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 9 (AFI) – Para aqueles apostadores da Mega Sena que sonham com milhões, aconteceu nesta noite tudo que deveria acontecer: ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio ficou acumulado.

A previsão é de R$ 42 milhões para o próximo concurso, no sábado. O prêmio desta noite era de R$ 12 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

02 – 08 – 26 – 32 – 46 – 56.

A Quina teve 72 acertadores e cada um receberá R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 856,07.

