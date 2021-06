Lucas Chumbo é o quarto eliminado do ‘No Limite’ | No Limite

Ao chegar no Portal e encontrar com Andre Marques, Íris chorou e contou ao apresentador o que havia acontecido: “Eu sabia que eu que ia sair hoje e na última hora ele passou mal e me deu uma segunda oportunidade. Ele foi quem eu mais senti aconchego e da família. Me abraçou no frio. Tudo o que aconteceu com a gente foi muito intenso”.