De acordo com o Metrópoles, Luciano Huck pode acumular função de diretor em sue novo programa na Globo. Artista deixará o Caldeirão do Huck e integrará a grade do domingo, substituindo o Domingão do Faustão.

Apesar de não ter data de estreia, a nova atração já é confirmada nos bastidores da emissora. Além disso, os quadros já conhecidos do Domingão não poderão ser utilizados no novo programa do marido de Angélica. Ele também não poderá levar quadros do Caldeirão.