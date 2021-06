Lumena diz que se aposentou da militância e da psicologia e fala sobre o ‘BBB 21’

Já passado algum tempo exposição durante o reality, Lumena diz que hoje vê com mais leveza o cancelamento que sofreu. Mesmo assim, ela não esconde um certo arrependimento de ter entrado no jogo:

“Quando me inscrevi, eu tinha um ideal de participação e quando saí vi que não rolou muito aquele ideal, então bate um arrependimentozinho. Mas, de modo geral, estou me dando essa chance de me reinventar. Se não fosse o ‘BBB’, eu não estaria aqui, por exemplo. Meu objetivo não era meter o dedo na cara de ninguém. Era dançar, ser leve, alegre, só que foi um projeto não muito bem-sucedido”, afirmou ela, que vai abrir um canal seu no YouTube: “Não vou retomar minha vida de antes da fama. Agora estou assumindo meu B.O”.