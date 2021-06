Maceió reforça aplicação da 2ª dose e antecipa para quem tomou Astrazeneca; confira calendário

Com o objetivo de garantir a imunização dos maceioenses, a prefeitura rá reforçar e adiantar a aplicação da 2ª dose de AstraZeneca em quem completaria o período entre doses necessário na próxima semana. Estão previstas 18 mil pessoas para concluir a vacinação com o imunizante. Hoje (12) e no domingo (13) devem se dirigir aos…

Com o objetivo de garantir a imunização dos maceioenses, a prefeitura rá reforçar e adiantar a aplicação da 2ª dose de AstraZeneca em quem completaria o período entre doses necessário na próxima semana. Estão previstas 18 mil pessoas para concluir a vacinação com o imunizante.

Hoje (12) e no domingo (13) devem se dirigir aos pontos de vacinação as pessoas que tinham a aplicação da 2ª dose marcada para o dia 17 deste mês Já na segunda-feira (14), será a vez dos que têm a 2ª dose prevista para o dia 18; e, por fim, na terça-feira (15), vai concluir a imunização quem estava programado para receber o imunizante no dia 19.

Nos shoppings Maceió e Pátio seguem sendo aplicadas a 2ª dose de CoronaVac.

Com isso, ficam suspensas a vacinação de 1ª dose, neste domingo (13), nos drive-thrus (Estacionamento do Jaraguá e da Justiça Federal) e shoppings (Pátio e Maceió), Ginásio Arivaldo Maia (Jacintinho), Praça Padre Cícero (Benedito Bentes), Terminal do Osman Loureiro e Papódromo (Vergel do Lago). A vacinação da 1ª dose segue, nesta segunda, por agendamento e no ônibus da vacina.

Neste sábado (12) a vacinação acontece em sistema de corujão nos drivers e shoppings. Nos demais pontos a vacinação segue até às 16h.

Com mais de 95% das doses recebidas já aplicadas, Maceió continua sendo a capital com a vacinação mais eficiente do país, segundo dados do Localiza SUS, do Ministério da Saúde. “Diariamente, a Prefeitura de Maceió trabalha para encontrar a melhor maneira de seguir avançando e imunizando ainda mais a nossa população. Reforçar as datas de segunda dose é uma forma de preservarmos vida” afirmou a secretária Célia Fernandes.

Programação do ônibus da vacina

Com mais de mil pessoas vacinadas em três pontos diferentes da cidade, o ônibus da vacina segue com a imunização. Nesta segunda-feira (14), o ônibus estaciona no bairro Santos Dumont. Para encontrar a unidade de vacina, é só ir até a Rua Santa Teresinha, próximo à Escola Estadual Onélia Campelo.