Madureira-RJ x Portuguesa-SP – Lusa busca a 1ª vitória na Série D



Enquanto a Lusa empatou com o Cianorte na primeira rodada, o Madureira passou pela Inter de Limeira no interior paulista

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Após empate na estreia, a Portuguesa volta a campo neste domingo para enfrentar o Madureira, às 15 horas, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O time paulista bem que poderia ter estreado com os três pontos, mas cedeu a igualdade e empatou com o Cianorte por 2 a 2 no Canindé. Já o Madureira foi avassalador fora de casa e venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, no interior de São Paulo, num resultado que garantiu os cariocas na liderança da chave.

Técnico Fernando Marchiori quer a primeira vitória da Portuguesa

E OS TIMES?

Sobre os times, o Madureira teve a semana toda de trabalho e não deverá ter mudanças para este segundo confronto. O experiente técnico Alfredo Sampaio elogiou o futebol apresentado na estreia e deve optar pela manutenção do mesmo time, ao menos que tente observar alguns dos reforços recém-contratados.

Já a Portuguesa entrará em campo reforçada. Isso porque o técnico Fernando Marchiori ganhou algumas opções para montar a escalação, já que os reforços anunciados nesta semana foram regularizados. Casos do lateral-direito Lenon, do volante Marzagão e do atacante Maxwell.

Quem também pode aparecer entre os relacionados é o atacante Caio Mancha, que renovou seu contrato. Ainda não se sabe, porém, se ele integrará o grupo da Série D ou da Copa Paulista, uma vez que não foi relacionado na estreia.