Mãe de Gabriel Medina processa nora por danos morais

A treta envolvendo a família de Gabriel Medina ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (8). Aparentemente, a mãe do surfista não se dá bem com as noras. Além dos problemas com Yasmin, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, abriu um processo contra Bruna Medina, esposa de seu outro filho, Felipe Medina.