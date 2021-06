Mais vacina: Lote com 227 mil doses chega à Bahia

Chegou mais vacina para a Bahia durante a madrugada desta quinta-feira (10). Um novo lote com 227 mil doses da Astrazeneca pousou no aeroporto de Salvador por volta das 0h25.

As vacinas serão enviadas às cidades junto com a remessa de 146250 doses da Pfizer que chegou na terça-feira (9). De acordo com informações divulgadas pela Secretaria do Estado da Bahia, os imunizantes serão destinados para a primeira dose nos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores.



