Maitê Proença sai em defesa de Juliana Paes após polêmica; veja vídeo

Maitê Proença utilizou o instagram nesta quarta-feira (10) para defender Juliana Paes. A situação teve início após um fã perguntar o que a artista pensa do que estão fazendo com a intérprete de Bibi em ‘A Força do Querer’.

“Eu acho que ela vinha bem explicando a postura dela de neutralidade, até que ela disse uma frase que negava de certa forma tudo que ela tinha dito até então. E os tempos estão implacáveis, né? Mas, talvez, a fúria do cancelamento seja pior do que a frase”, respondeu Maitê.

Para quem não lembra, Juliana Paes defendeu a médica Nise Yamaguchi sobre as interrupções que a profissional sofreu durante a CPI da covid. A artista então fez um desabafo afirmando que não se sente representada por ninguém no atual cenário. “Tenho críticas severas a este que nos governa, mas tampouco quero que a oposição que está presente no momento assuma o governo”, afirmou na ocasião.