Brasileiro

Série C: Manaus tem “espião coringa” para armar time diante do Volta Redonda



Ex-jogador do Volta Redonda, o “coringa” Douglas Lima vive a expectativa de enfrentar seu ex-clube

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 03 (AFI) – Ex-jogador do Volta Redonda, o “coringa” Douglas Lima vive a expectativa de enfrentar seu ex-clube pela Série C do Campeonato Brasileiro. único atleta no plantel no Manaus que já jogou pelos cariocas, o atleta está servindo como uma espécie de “espião ao clube amazonense.

ESPIÃO

Foto: Reprodução

Atuando no Voltaço, Douglas esteve em campo em 30 oportunidades, entre 2019 e 2020 e conhece muito bem a equipe carioca. Segundo o jogador, sua vontade é de cumprir a “lei do ex” diante do Volta Redonda em dose dupla.

“O estilo de jogo do Volta Redonda é ofensivo, eles vão muito para cima, tem um bom passe no meio campo, onde controlam muito o jogo. Mas a principal arma deles é a lateral, a bola aérea deles é muito perigosa. As laterais são a maior arma que eles têm no momento. Se Deus quiser vai ter e tomara que tenha em dose dupla para deixar nossos companheiros mais à vontade em campo para que gente possa vencer o jogo”, afirmou o jogador.

CORINGA

O atleta, que é originalmente lateral, já foi aproveitado em diversos setores do campo desde sua chegada ao Manaus, no início desta temporada. Segundo Douglas, sua preferência é na lateral, mas se sente bem em qualquer posição que for aproveitado.

“Minha preferência em muitas das vezes é a lateral, mas eu me sinto bem em qualquer parte do campo. Assim que eu cheguei aqui, eu falei que onde eu fosse jogar, eu gostaria só de ajudar o Manaus a fazer o melhor partida possível. Estou conseguindo atuar em todas as posições e está dando certo. Dizem que sou o coringa do Manaus”, revelou.

PRÓXIMO DESAFIO

Com o espião coringa, o Manaus se prepara para enfrentar o Volta Redonda, em partida marcada para este domingo (06), a partir das 16h, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Série C.