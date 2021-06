Mansão à venda de Xuxa Meneghel tem valor milionário de condomínio; veja quanto

A apresentadora Xuxa Meneghel está tentando desde 2018 vender sua luxuosa mansão da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Porém, talvez um dos motivos da falta de interesse dos compradores seja o valor altíssimo do condomínio. Com 2.780 m², sendo 2.383,87 m² de área construída, o espaço possui o condomínio de R$ 6,1 mil. Já o IPTU está custando R$ 79,4 mil (anual).

Segundo informações divulgadas pela imobiliária responsável pela venda, atualmente o espaço está valendo a bagatela de R$ 45 milhões.

O interessado em adquirir o imóvel poderá desfrutar de seis vagas de garagem, hall de entrada, cinco quartos, 14 banheiros, três lavados, sala de estar, varanda, escritório, sala de jantar, sala de tv e cozinha. Além disso, o espaço conta com jardim de inverno, lavanderia, academia, closet, copa, suíte para uma governanta e mais dois cômodos no subsolo.

Confira:

Foto: Reprodução