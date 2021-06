Marcelo é bancado pela diretoria e novo treinador no Real Madrid

Espanhol

Ex-seleção é bancado pela diretoria e novo treinador no Real Madrid



Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Apontado anteriormente como um dos jogadores que sairão do Real Madrid nesta janela de transferências, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo deve permanecer na capital da Espanha para a próxima temporada, após a mudança no comando técnico da equipe madrilenha.

ELE FICA?

Foto: Divulgação / Real Madrid

Segundo a imprensa europeia, o jogador, que tem contrato até 2022, estaria incomodado com os boatos envolvendo sua saída do clube e conversou com os dirigentes do Real Madrid e o treinador Carlo Ancelotti, recém anunciado, que garantiram sua permanência até o fim do contrato.

Marcelo soma 15 anos no Real Madrid, clube onde chegou para a temporada 2006/07 e conseguiu seu espaço no ano seguinte. No total, o lateral de 33 anos atuou em 528 partidas pelo time espanhol, anotando 38 gols e conquistando 22 títulos pelo Real, se tornando, ao lado de Sergio Ramos, o segundo atleta com mais conquistas do clube.

CENÁRIO

Com 33 anos, Marcelo, que fez praticamente toda sua carreira no Real Madrid, perdeu espaço na equipe com a chegada de jovens laterais. Atualmente o terceiro lateral-esquerdo do time, o brasileiro deve estar de saída da capital espanhola após a próxima temporada.