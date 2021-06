Marcelo Moreno, do Cruzeiro, entra na mira do Boca Juniors-ARG

Brasileiro

Marcelo Moreno, do Cruzeiro, entra na mira de gigante sul-americano



O atacante de 33 anos não vem sendo muito utilizado pelo técnico Felipe Conceição

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 09 (AFI) – Em baixa no Cruzeiro, mas se destacando na seleção da Bolívia, o nome do atacante Marcelo Moreno está na lista de possíveis reforços do Boca Juniors-ARG.

O clube xeneize está no mercado depois de perder dois centroavantes: Ábila se transferiu para o Minnesota United-EUA em abril e Tévez surpreendeu na semana passada ao ativar a cláusula de rescisão no contrato.

Marcelo Moreno é um dos nomes analisados pelo Boca Juniors-ARG (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Segundo informações do repórter Augusto Cesar, da ESPN da Argentina, o nome de Marcelo Moreno agrada o Conselho do Boca Juniors-ARG.

Marcelo Moreno, de 33 anos, iniciou sua terceira passagem no Cruzeiro em 2020, mas perdeu espaço com a chegada de Felipe Conceição e fez apenas cinco jogos nesta temporada. Por outro lado, o atacante é o artilheiro da Eliminatórias Sul-Americana, com seis gols.

Além do Cruzeiro, Marcelo Moreno, revelado pelo Vitória, passou ainda por Grêmio, Flamengo, Shakhtar Donetsk-UCR, Werder Bremen-ALE, Wigan-ING, Changchun Yatai-CHN, Wuhan Zall-CHN e Shikiazhuang Ever Bright-CHN.