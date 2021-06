Marcos Serrato volta aos treinos e pode reforçar o Avaí na Copa BR

Copa do Brasil

Ex-Ponte volta aos treinos e pode reforçar o Avaí na Copa do Brasil



Marcos Serrato está afastado desde o dia 2 de maio, quando se contundiu no jogo de ida da semifinal do Catarinense

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 01 (AFI) – O técnico Claudinei Oliveira ganhou mais uma opção para escalar o Avaí no jogo desta quinta-feira, contra o Athletico-PR, às 19 horas, na Ressacada, pela primeira mão da terceira fase da Copa do Brasil.

Afastado dos gramados desde o dia 2 de maio, quando se contundiu no jogo de ida da semifinal do Catarinense contra o Brusque, o volante Marcos Serrato voltou a trabalhar com bola com os companheiros.

Marcos Serrato voltou aos treinos com bola no Avaí (Foto: Leandro Boeira/Avaí)

O aproveitamento do jogador nesta quinta-feira ainda é uma incógnita por conta do tempo que ficou lesionado. Mas, se for relacionado por Claudinei Oliveira, Marcos Serrato deve começar como opção no banco de reservas.

A escalação do Avaí será definida pelo treinador na atividade programada para essa quarta-feira, mas Claudinei Oliveira vai ter o retorno de oito titulares que foram poupados na derrota para o Coritiba, por 2 a 0, na estreia da Série B do Brasileiro.