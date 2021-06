Marilan tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Marilan tem vagas de emprego divulgadas para TODO BRASIL. A empresa de produtos alimentícios está contratando profissionais comprometidos com bons resultados. Se você está em busca de integração ao mercado de trabalho, não pode deixar passar esta oportunidade! Garanta a chance da carteira assinada com as orientações disponíveis, a seguir!

Marilan tem vagas de emprego pelo país

A empresa está divulgando várias oportunidades de emprego para diversas regiões do país. Os contratados terão direito a benefícios como vale alimentação, vale transporte e outros. A remuneração é compatível com o mercado e valoriza o colaborador! Veja quais são as principais funções disponíveis neste fim de semana!

Coordenador de Merchandising – Juiz de Fora/MG;

Técnico Manutenção Mecânica III – Setor Embalagem;

Auxiliar Operacional – Empacotamento;

Business Partner de RH (Área Comercial / Administrativa);

Business Partner de RH;

Operador de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes);

Auxiliar Operacional – Expedição;

Técnico em Manutenção Geral I;

Técnico de Segurança e Meio Ambiente;

Analista de DHO;

Técnico Manutenção Mecânica II – Setor Embalagem.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos a uma das vagas devem acessar a página de inscrição, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo atualizado. A Marilan tem vagas de emprego e busca por talentos que possam complementar o time de sucesso da empresa!

