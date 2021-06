Marisa Monte lança ‘Calma’ primeiro single do novo álbum ‘Portas’

A canção ‘Calma’, composta em parceria com Chico Brown, faz parte do álbum que será lançado pelo selo da artista, Phonomotor, com distribuição da Sony Music.

A cantora Marisa Monte lançou nesta quinta-feira (10), a música ‘Calma’, o primeiro single do novo disco ‘Portas’. O CD está previsto para sair no dia 1º de julho, cerca de dez anos após o último seu álbum de estúdio, em outubro de 2011.

“De uma hora pra outra, a gente não podia mais sair e o mundo ficou perigoso. O primeiro momento foi de paralisia total. Todo mundo em casa, isolado, triste e com muito medo. Música é uma forma de arte coletiva feita de encontros e fomos atingidos em cheio. Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a nova realidade, cheia de protocolos, cuidados, testes e máscaras. Durante todo esse tempo, todo mundo continuava em casa abatido e cansado. Foi quando um amigo meu me disse: ´se organiza com toda a segurança possível com uma equipe enxuta e comprometida, entra no estúdio e grava. Eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês e vai fazer bem pra todos nós´. Música é remédio”, disse a artista.