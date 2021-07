MasterChef 2021: conheça todos os participantes da 8ª temporada

A oitava edição do MasterChef Brasil começa nesta terça-feira (6), às 22h30, e a Band já divulgou todos os 23 participantes. As novidades ficam por conta da chefe Helena Rizzo, que substitui Paolla Carosella como jurada. Além disso, nesta nova temporada terão ex-participantes da edição anterior e da versão ‘Júnior’ do reality.

Confira os participantes:

Amanda (26) Rio de Janeiro/RJ – Designer de Interiores

Desde pequena, a carioca Amanda era presença constante na cozinha da sua casa, observando os preparos da sua mãe. Aos poucos tomou coragem de mexer nas panelas, mas deslanchou mesmo quando ganhou o seu primeiro livro de gastronomia. A partir daí, aprofundou seus conhecimentos e não parou mais. Gosta de culinária francesa e italiana, mas define sua comida como regional. Hoje, a designer de interiores de 26 anos está em busca de um recomeço e acredita que encontrará isso no MasterChef.

Ana (30) David Canabrava/RS – Fonoaudióloga

A história de amor entre a cozinha e a gaúcha de 30 anos começou ainda na infância, quando cuidava da casa e dos seus irmãos enquanto seus pais trabalhavam. A rotina da cozinha e os afazeres domésticos só parou quando adolescente, onde iniciou uma carreira de modelo e teve de superar distúrbios alimentares. Nesta fase difícil, seus experimentos na cozinha foram o que a salvou da anorexia e a fez gostar de comida de verdade. Hoje, é fonoaudióloga, mas quer migrar de carreira e voltar a fazer o que realmente ama desde pequena: a gastronomia! Bastante competitiva, é fã do programa e vê o MasterChef como seu maior objetivo de vida.

Ana Karina (40) Recife/PE – Médica

Natural de Recife, Ana Karina é uma mulher cheia de orgulho das suas raízes nordestinas, que promete ser a sua marca na competição. Além da cozinha regional, a pernambucana de 40 anos também aposta no seu conhecimento de gastronomia internacional, conquistado devido às diversas viagens que fez pelo mundo. Formada em medicina, Ana Karina é oftalmologista e gosta muito da profissão, que encara como uma forma de servir ao próximo, mesmo motivo que a faz amar a gastronomia. Apesar da aparência doce e meiga, Ana Karina garante que tem personalidade forte e não vai dormir na disputa.

André (32) São Paulo/SP – Empresário

Nascido e criado em São Paulo, André tem no sangue uma mistura de imigrantes paulistanos, sua família é metade nordestina, metade italiana. E foi reencontrando suas raízes europeias, numa viagem à Itália, que André experimentou pratos deliciosos e despertou sua vontade de aprender a cozinhar. Bastante dedicado e perfeccionista, chegou a fazer 20 carbonaras em um só mês até sair como queria. Atualmente é empresário e, no MasterChef, busca a sua chance de se desafiar e montar sua tão sonhada rede de restaurantes.

Antonio (23) Maceió/AL – Analista de Marketing

O estudante de publicidade Antonio é um jovem orgulhoso de suas raízes nordestinas. Nasceu em Maceió (AL) e mora em Aracaju (SE). Cozinha há 10 anos, como uma maneira que encontrou de participar ainda mais dos almoços familiares. Gosta de preparar massas, risotos e seus famosos hambúrgueres, e garante: quem provou, não vive sem. Lutador de karatê, vai usar o seu aprendizado em artes marciais para tentar manter o foco e a concentração nas provas. Apaixonado por futebol, Antonio trabalha no marketing de um clube da cidade e vê o MasterChef como a sua Copa do Mundo pessoal.

Bernardo (40) Rio de Janeiro/RJ – Empresário

Nascido e criado no Rio de Janeiro, Bernardo tem 40 anos e é empresário do ramo armamentista. Desde pequeno gostava de filmes de guerras e armas, e hoje possui um stand de tiros. Bernardo já serviu ao exército dos Estados Unidos e aprendeu a cozinhar cedo com os pais, mas só depois do primeiro casamento começou a testar novas receitas para sua ex-mulher. Bastante competitivo e estrategista, acredita que o MasterChef será um grande desafio, mas nunca entrou em uma competição para perder.

Cristina (51) São Sebastião do Passeio/BA – Coordenadora Pedagógica

Criada no subúrbio de Salvador, a baiana Cristina cozinha desde pequena porque, segundo seu pai, era sua função como mulher. Com o passar do tempo, decidiu ser independente e evitou a cozinha após sair de casa, como uma resposta ao machismo do pai. Aos 30 anos, virou mãe e criou seu filho sozinha, o que a fez deixar seus sonhos de lado. Cristina é coordenadora pedagógica e com sua filha indo morar em Florença na Itália, acredita que finalmente chegou o seu momento de se dedicar a si mesma. Hoje com mais de 50 anos, Cristina reviu a sua visão pela cozinha, aceitou o seu amor por ela e acredita que o MasterChef será a grande chance de trabalhar na área.

Daphne (19) São Paulo/SP – Skatista

A skatista de 19 anos não é uma novata na cozinha do MasterChef Brasil. Aos 13 anos, participou do MasterChef Brasil Junior e foi destaque em diversas provas. A paulistana, que hoje mora na Praia Grande (SP) com a mãe, sonha em conciliar o esporte com a cozinha e deseja ter um restaurante no meio da natureza. Apesar de nova é bastante estudiosa e tenta sempre se aprimorar com novas técnicas na cozinha. Quer voltar ao MasterChef para mostrar o quanto evoluiu e garante que vai agarrar esta oportunidade com todas as forças e sair com troféu na mão.

Eduardo (19) São Paulo/SP – Universitário

Eduardo já esteve na cozinha do MasterChef Brasil em 2015. Foi um grande destaque da edição do MasterChef Junior, e garante que está mais que pronto para retornar à maior competição gastronômica do mundo. Eduardo foi destaque por sua grande habilidade na confeitaria e prometeu para si mesmo que ia voltar ao programa para desta vez ganhar. Desde então, Eduardo ampliou muito seus estudos e se diz preparado para levar o troféu para casa. Tem facilidade de cozinhar sob pressão e quer mostrar para os chefs que está mais maduro para reagir às críticas. Quer orgulhar seus pais e realizar o sonho de ter seu próprio negócio.

Gabriel (19) Andradas/MG – Estagiário

Mineiro da cidade de Andradas, Gabriel tem 19 anos e cursa Engenharia Civil e quer dividir sua profissão e sua paixão pela gastronomia. Cresceu admirando sua avó italiana e sua mãe na cozinha e frequentando o sítio com gados e cafezal de seu pai. Seu forte é a comida regional, adora cozinhar para família e amigos para gerar emoção. Entrar no MasterChef sempre foi um grande sonho e ganhar a competição pode ajudá-lo a montar seu próprio restaurante. Mesmo sendo um dos mais novos garante que está preparado para chegar a grande final.

Heitor (30) Campinas/SP – Analista de Sistemas

Nascido e criado em Campinas (SP), venceu um dos episódios da edição especial do MasterChef no ano passado e agora está de volta a cozinha para garantir o grande troféu e provar que é o melhor cozinheiro amador de 2021. Heitor trabalha como analista de sistemas e sempre cozinhou para sua família, mas foi depois de morar sozinho, em lugares como Irlanda, Nova Zelândia e no Amazonas que o seu interesse pela gastronomia aumentou. Competitivo e grande esportista, pratica muay thai e corrida e está sempre à procura da perfeição em tudo que faz. Quer provar para si mesmo do que é capaz e mira o MasterChef como a grande chance de mudar de carreira.

Helena (43) Belo Horizonte/MG – Jornalista

A jornalista mineira nasceu em Belo Horizonte, mas se mudou para Barcelona na Espanha, onde possui uma clínica dentária com o marido e vive com suas filhas. Viajada, Helena adora fazer turismo gastronômico, o que lhe agregou repertório para agradar suas filhas e sonhar com o troféu de MasterChef Brasil. As lembranças de sua infância, vivendo na fazenda do pai e convivendo com plantações e animais, fez ela sonhar com a sua volta ao Brasil, e vê no MasterChef a sua porta de entrada para uma carreira de sucesso na gastronomia.

Isabella (25) Florianópolis/SC – Atriz

As primeiras lembranças de Isabella na cozinha vêm desde a infância, com a família. Com seus 25 anos, atriz, já fez alguns trabalhos na televisão, é filha do ex-nadador Fernando Scherer e, como ele, é competidora nata e adora se superar. Fã da Helena Rizzo, se inspira nas referências da chef para compor seu estilo na gastronomia. Define a si mesma como uma pessoa “de humanas” e ama toda forma de manifestação artística, principalmente a gastronomia. Vem cheia de garra e pronta para levar o troféu para casa.

José Sergio (50) Canhotinho/PE – Representante Comercial

Nascido no interior de Pernambuco, sua família veio para São Paulo em busca de uma vida melhor. Trabalha como representante comercial e gosta de declarar sua paixão pelo carnaval, onde todo ano participa de desfile de sua escola de samba do coração. Sua maior satisfação é ver a mesa cheia de amigos apreciando sua comida. Confiante de suas habilidades culinárias, aposta no MasterChef para finalmente transformar em profissão aquilo que sempre fez seu coração bater mais forte: a cozinha.

Juliana A. (37) Passos/MG – Empreendedora

Juliana Arraes é uma mineira da cidade de Passos, ama contos de fadas e promete surpreender os chefs com suas receitas mágicas. Já passou pela cozinha ano passado na edição especial do MasterChef e diz ter se preparado muito para esta chance após uma eliminação amarga. Especialista em confeitaria, Juliana promete aquecer o coração dos jurados para poder conquistar o reino dos vencedores.

Juliana N. (46) Taubaté/SP – Estilista

Juliana nasceu no interior de São Paulo, mas se considera gaúcha de coração. Hoje mora em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina com o marido e o filho de dez anos. Após se dedicar por 25 anos à carreira de estilista e viajar pelo mundo, acha que esgotou suas possibilidades e quer agora se dedicar totalmente à gastronomia. Como seu filho nasceu com alergia a muitos alimentos, precisou revolucionar sua maneira de lidar com a alimentação e despertou então sua nova vocação de vida. Com sua vasta bagagem internacional, acredita que transformar o luxo no simples sem perder a essência é seu estilo na cozinha e está preparada para levar o grande título para casa.

Kelyn (28) Canarana/MT – Advogada

Aliar nutrição e gastronomia é o desejo dessa mato-grossense de 27 anos que cresceu frequentando criações de gado, galinhas e cordeiros. Kelyn quer entrar no MasterChef desde a primeira temporada, mas só agora se sentiu segura para encarar os chefs. Estudiosa, é formada em direito, mas cursa nutrição por causa da paixão pelo programa. Obstinada, garante que pelo menos chega ao top 5, mas que o grande sonho é levar o troféu para casa.

Luiz (31) Rio de Janeiro/RJ – Analista Financeiro

O carioca de 31 anos trabalha como analista financeiro de uma grande empresa, mas quer mudar de profissão para fazer o que mais gosta: cozinhar. Luiz cozinha desde pequeno, mas a pouco tempo começou a estudar mais e se dedicar a alta gastronomia. Desde então, faz cursos on-line em busca de se aperfeiçoar cada vez mais. Criativo, sempre planeja tudo antes de começar a cozinhar e vai ter foco total para se tornar o MasterChef 2021.

Márcio (52) São Paulo/SP – Professor

Desde criança o ator e professor de teatro admirava a mãe na cozinha e colecionava escondido revistas de receitas. Mas, com a oposição de um pai conservador, ele reprimiu esse gosto pela cozinha. Depois de muitos anos, hoje ele se sente mais livre e se encontrou dentro da cozinha. Marcio quer ir atrás do seu sonho e se tornar o próximo MasterChef provando para si mesmo que nunca é tarde para encarar novos desafios e fazer o que ama.

Pedro (29) Campos Novos/SC – Arquiteto

Catarinense de Campos Novos (SC), o arquiteto de 28 anos morou em várias cidades do sul do Brasil até chegar a Joaçaba (SC), onde mora com a noiva. Carrega consigo influências culinárias passadas pelo seu pai, que viveu no Japão por um tempo. Após ter morado um ano e meio na Austrália e ter contato com a culinária local, consegue se definir como um cozinheiro especialista em compor sabores, equilibrar texturas e é assim que vai surpreender o paladar dos jurados. Chegou a uma fase de sua vida onde se sente limitado dentro da arquitetura e vê no MasterChef uma chance para mudar de vida.

Raquel (35) Salvador/BA – Analista Financeira

Raquel desde pequena viaja bastante com sua família e conheceu diversos destinos pelo mundo. Aprendeu desde pequena com o pai a apreciar a alta gastronomia, frequentando restaurantes com estrela Michelin. Baiana de Salvador, já morou em diversos lugares, como Curitiba, Boston, Suíça e Nova Iorque, e leva um pouco da gastronomia de cada lugar na bagagem. Atualmente trabalha na empresa da família como analista financeira, mas é na cozinha que realmente ganha autonomia e confiança. Bastante comunicativa, quer mostrar seu rico repertório culinário e ter a chance de trilhar seu próprio caminho vencendo o MasterChef.

Renato (35) Pindamonhangaba/SP – Engenheiro Ambiental

É a segunda vez que o engenheiro ambiental de Pindamonhangaba (SP) participa do MasterChef Brasil. Na edição especial do ano passado foi eliminado por conta de uma pana cotta que acabou dando errado e depois de muito estudo virou referência entre os amigos. De personalidade forte, foi criado na roça onde tinha contato direto com os alimentos cultivados pela sua família e foi criando gosto pela gastronomia. Renato volta com força total e promete dar trabalho para os outros participantes.

Tiago (36) Brasília/DF – Publicitário