Mata de São João terá programação junina presencial e virtual em destinos turísticos

Praia do Forte e Costa do Sauípe, destinos turísticos de Mata de São João, terão programação junina, tanto virtual quanto presencial.

Nos meses de junho e julho, os hóspedes de Costa do Sauípe encontrarão uma decoração temática. A promessa é que os visitantes se sintam transportados para o cenário das costumeiras praças do interior com a programação do Arraiô, integralmente voltada para o público hospedado.

Foto: Divulgação / Arraiô

No período em que a programação estiver disponível, o cumprimento das medidas de combate à Covid-19, seguirá. Costa do Sauípe conta com protocolos homologados pelo InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP).

O Arraiô terá o suporte de um aplicativo exclusivo, recurso criado para tornar ainda mais eficiente a garantia dos cuidados. Apenas por meio dele será possível ter acesso ao descritivo das atrações e agendar a participação nelas, evitando filas na recepção e na Quermesse e na Vila Nova da Praia, espaços abertos onde a programação se concentra.

“O alto nível de segurança tem sido nosso diferencial desde o início da retomada dos serviços. Tivemos excelentes experiências nas programações internas de Réveillon e de Carnaval, sempre voltadas apenas para nossos hóspedes. Esse cenário nos deu segurança para trazer o clima de São João a Sauípe, inclusive com o uso da tecnologia”, destacou Flávio Monteiro, Diretor de Operações da Aviva.

A Quermesse e a Vila Nova da Praia foram foram decorados como um vilarejo cheio de cantinhos cênicos representativos da cultura do Nordeste brasileiro. Lá são servidas comidas típicas da temporada junina e acontecem apresentações musicais de artistas regionais. Atrações clássicas da temporada, como fogueira, Correio Elegante e queima de fogos completam a programação, que poderá ser curtida dentro dos rígidos protocolos.

“Os nossos hóspedes experimentarão em família a imersão de serem protagonistas de uma vila nordestina em pleno São João, através de uma programação abrangente montada em um circuito de feira, onde a música, a culinária, o teatro, o lúdico e a tecnologia se misturam de forma afetiva e festiva”, resume Flávio.

Neste ano, o festival de música de Praia do Forte acontecerá em formato live, como transmissão ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, por meio do YouTube. O evento acontece entre os dias 23 e 26 de junho, a partir das 17h, direto do Castelo Garcia D’àvila, na Praia do Forte, em Mata de São João (BA). Targino Gondim e Luiz Caldas são algumas das atrações confirmadas.

Nesse festival, o cantor baiano, Luiz Caldas, irá mostrar mais um dos seus talentos, com a apresentação de um repertório no ritmo do forró. O forrozeiro Targino Gondim, também já confirmou presença e promete uma apresentação cheia de clássicos.