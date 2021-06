Maurício Garcez, do Brusque, volta a sumir: “Precisa de ajuda”

Brasileiro

Atacante do líder da Série B volta a sumir: “Precisa de ajuda”



Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Brusque, SC, 07 (AFI) – O atacante Maurício Garcez voltou a sumir. Sem dar satisfação, o jogador desapareceu do Brusque, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pela segunda vez em duas semanas.

“É um menino que, psicologicamente, precisa de ajuda. Eu, como treinador, se ele for integrado ao grupo, com certeza, vou ajudar. Fico triste pela sequência que ele vinha tendo com o Brusque. Foi um menino que chegou como aposta e conseguimos dar ritmo. Ele teve um destaque. Infelizmente, tomou algumas decisões erradas e precisa de suporte”, disse o técnico Jerson Testoni.

Testoni quer ajudar Garcez. (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque)

AJUDA!

Garcez chegou a receber algumas propostas, mas o Brusque afirmou que gostaria de contar com o atacante para o restante da temporada. O Brusque disputa pela primeira vez a Série B.

“Como treinador, o que eu puder fazer para ajudar ele, como também nos ajudou, farei. É um atleta que foi importante e que, se tiver com a cabeça voltada para o Brusque, vai ser importante e vai nos ajudar muito na sequência da temporada”, completou o treinador.

Maurício Garcez tem contrato com o Brusque até o fim de 2024. São 33 jogos desde 2020 e sete gols.

Após vencer as duas primeiras rodadas e liderar a Série B de forma isolada, o Brusque volta a campo pela competição nacional neste domingo (13), quando encara o rival Avaí, às 20h30, na Ressacada.