Brasileiro

Série C: Ainda zerado, Mazola tenta levar Ituano à primeira vitória logo na estreia



De qualquer forma, o comandante reconheceu os desafios que terão pela frente e afirmou que os resultados vão passar a vir

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 09 (AFI) – Dois jogos e duas derrotas, esse é o retrospecto do Ituano neste começo de Série C do Campeonato Brasileiro e por isso, o técnico Mazola Júnior foi contratado após a saída de Vinícius Bergantin. Com a missão de levar a equipe a primeira vitória, logo em sua estreia, o comandante se mostrou bastante esperançoso na reação da equipe.

“Temos certeza que pelos profissionais que estão aqui, e até mesmo pelo Vinicius, o Ituano contratou dentro do possível, mas contratou jogadores que podem dar resultados positivos. Agora, estas transformações que aconteceram no elenco não foram só aqui no Ituano, isto é normal que aconteça. Então precisamos nos readquar para ir em busca dos primeiros três pontos”.

Ainda zerado, Mazola tenta levar Ituano à primeira vitória logo na estreia (Foto: Flávio Torres)

A estreia de Mazola será fora de casa, no próximo sábado (12), contra o São José-RS, às 15h, em Porto Alegre, no Estádio Francisco Novellatto, pela terceira rodada do Grupo B. De qualquer forma, ele reconheceu os desafios que terão pela frente e afirmou que os resultados vão passar a vir jogo após jogo.

“Assim como a Série B deste ano será a mais difícil de todos os anos, a Série C, principalmente o nosso grupo, tem tudo para ser espetacular. A maioria dos clubes é de Série B, além do mini Paulistão que teremos com cinco equipes de São Paulo. Nós vamos ter que trabalhar bastante e prometer ao torcedor que jogo a jogo, ninguém vai correr mais que a gente. Temos muita esperança que vamos dar volta nestes resultados ruins de início e vamos fazer uma grande Série C”.