MEC nomeia deputado e pastor para conselho do Inep 

O novo conselho do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é formado apenas por homens. A pasta é responsável pelas avaliações da educação básica e superior.

Milton Ribeiro, Ministro da Educação, nomeou o deputado estadual Tenente Coimbra (PSL-SP) e o Pastor Evangélico Roque do Nascimento Albuquerque para o conselho executivo do Inep.

Contudo, a nomeação dos dois gerou contestações por parte de ex-dirigentes e técnicos da instituição. Eles afirmam que ambos os nomes são inadequados para assumir os cargos.

A portaria do Ministério da Educação foi publicada nesta sexta-feira(11) e define os integrantes da pasta composta somente por homens, para aconselhar o presidente e diretores do instituto por 4 anos.

Perfil dos novos nomes e contestações no Inep

O deputado Tenente Coimbra é Militar da Reserva e fez carreira no Exército. Além disso, possui graduação em administração de empresas, pós-graduação em Política e Estratégia.

Já o pastor Albuquerque é reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

No entanto, a ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini reconhece que os nomes são alheios ao debate educacional no Brasil e não possuem o perfil estatístico nem de expertise com a educação básica e áreas estratégicas do instituto.

Além do pastor e do deputado militar, a portaria do MEC também nomeou:

Edson Ricardo Barbero da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado;

Marcelo Bregagnoli, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais;

Walter Eustáquio Ribeiro, diretor-geral do Mackenzie Brasília.

O conselho debate questões sobre atividades exercidas pelo Inep, como por exemplo:

Avaliações da educação básica e superior;

Censos educacionais;

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio;

Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica;

Entre outras pautas.

Eles também podem opinar sobre o orçamento da pasta, assim como aprovar as contas do Inep.

Abaixo você pode conferir todos os suplentes da pasta:

André Dala Possa, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC);

Devanildo Damião da Silva, membro da Academia Guarulhense de Letras;

Edson Kenji Kondo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Brasília;

Marcelo Augusto Santos Turine, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Roberto Brás Matos Macedo, economista.

