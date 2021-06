Brasileiro

Série D: Meia vindo da Austria é regularizado e pode estrear pelo Campinense



O meia de 25 anos chegou ao Campinense no mês de maio, com experiência no futebol Internacional

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 09 (AFI) – O elenco do Campinense-PB se reapresentou nesta terça-feira, após o empate fora de casa diante do Caucaia-CE em 3 a 3, na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, em jogo válido pelo Grupo A3. Seu próximo compromisso pela competição será em casa, no domingo, no Estádio Amigão, diante do América de Natal.

REGULARIZADO



Foto: Divulgação / Campinense

Para a próxima partida, o técnico Ranielle Ribeiro terá à disposição alguns atletas recém contratados, como o meia Juninho, com passagens pelo exterior. O atleta já está regularizado para disputa da Série D do Brasileiro, que teve inicio no último final de semana.

O meia de 25 anos chegou ao Campinense no mês de maio e chega com experiência no futebol Internacional, onde atuou por cinco temporadas no futebol austriaco. Em 2016 ,sua primeira passagem pelo país foi jogando pelo IFC Villach, até 2017, quando no ano seguinte se transferiu para Kremser SC II por duas temporadas e antes de retornar ao Brasil atuou pelo Favoritner AC, de 2019 a 2020.

PRÓXIMO DESAFIO

O Campinense volta à campo no próximo domingo (13), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D, quando recebe o América de Natal, no Estádio Amigão, em Campina Grande.