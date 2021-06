Melhor técnico do Brasileirão 2020, Abel Braga acerta com Lugano

Melhor técnico do Brasileirão 2020, Abel Braga acerta com clube da Europa



Abelão substituirá Maurizio Jacobacci, que foi quarto colocado no Campeonato Suíço da temporada passada

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Abel Braga foi oficialmente anunciado, nesta segunda-feira, como novo técnico do Lugano, da Suíça. Ele estava sem clube desde sua saída do Internacional. Abelão substituirá Maurizio Jacobacci, que foi quarto colocado no Campeonato Suíço da temporada passada.

“O novo técnico está concluindo os trâmites para a obtenção da autorização de trabalho e chegará à Suíça o quanto antes. Já assinou um contrato de um ano com opção de segundo”, diz o comunicado do Lugano que acrescenta que Abel Braga terá “alguns reforços que serão anunciados no devido tempo”.

Abelão na Suíça. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

ABELÃO!

O último trabalho do treinador foi no Internacional, quando substituiu Eduardo Coudet e ficou muito perto de conquistar o título brasileiro. Sob o comando de Abel Braga, o Colorado teve 60,6% de aproveitamento. Ele foi escolhido melhor técnico do Brasileirão.

Depois de deixar o Internacional, que já estava acertado com Miguel Ángel Ramírez para a atual temporada, Abel Braga recebeu sondagens de clubes do futebol árabe, mas as conversas não evoluíram.

PRESSÃO EM RAMÍREZ!

Além de sete passagens pelo Internacional, o treinador de 68 anos comandou Vasco da Gama, Botafogo, Bahia, Coritiba, Atlético-MG, Athletico-PR, Ponte Preta, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, entre outros.