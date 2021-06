Menu clássico: confira receita de salmão com molho de mostarda e sobremesa de goiabada

Ainda não sabe o que cozinhar para o mozão no Dia dos Namorados? Os clássicos não têm erro e agradam a maior parte dos paladares.

Pensando nisto, as marcas Minhoto e Estrela prepararam receitas incríveis e que todo mundo gosta. Que tal um salmão com molho de mostarda e mel no jantar e um cheesecake romeu e julieta de sobremesa? Confira como fazer o menu:

Salmão com molho mostarda e mel

– 1 colher de mostarda

– 1 colher de mel

– 3 colheres de vinagre de vinho tinto

– 1/2 xícara chá de azeite

– sal e pimenta a gosto

– 500g de filé de salmão

– 1/2 cebola em rodelas

– limão

– sal a gosto

– azeite a gosto

Misture a mostarda, o mel, o vinagre, azeite, sal e pimenta até formar um molho liso e reserve. Em seguida, lave o salmão com suco de limão. Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo até que fique transparente e reserve. Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que sobre papel para forrar todo o peixe. Sobre o papel alumínio na assadeira, coloque o peixe já temperado com sal, regue com o molho de mostarda e mel e coloque. Leve ao forno médio para assar por cerca de 30 minutos.

Cheesecake Romeu e Julieta

– 1 Pacote de biscoito maisena nos sabores tradicional ou chocolate

– 2 copos de requeijão (400g)

– 1 lata de creme de leite sem soro*

– ½ xícara de leite

– 2 colheres de sopa de açúcar

– 1 colher de chá de essência de baunilha

– 1 pacote de gelatina incolor (12 g)

Para a cobertura:

– 1 pote de geleia de goiaba amolecida com um pouco de suco de limão. Você também pode utilizar a goiabada tradicional, batida com duas colheres de sopa de suco de limão até ficar cremosa.

Coloque os biscoitos em um mixer ou liquidificador e triture até virar uma farofa. Não precisa triturar totalmente, pois os pedacinhos de biscoito que ficarem darão uma textura crocante à sobremesa. Forre o fundo de seis taças ou copinhos do tipo americano com duas colheres de sopa da farofa de biscoito Maizena Estrela e amasse com uma colher (esta etapa é importante, pois se não amassar sobrará ar dentro da farofa de biscoito e ela se misturará ao creme da cheesecake). Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até virar uma mistura cremosa e uniforme. Acrescente por último a gelatina, já dissolvida conforme as instruções do fabricante. Despeje o creme com cuidado nas taças, cobrindo a farofa de biscoito Maisena. Deixe pelo menos 0,5 centímetro de borda. Cubra as taças com filme plástico e leve à geladeira por, pelo menos, 2 horas. Na hora de servir, cubra a cheesecake com a geleia de goiaba e decore com um biscoito Maisena.

*Dica: para retirar o soro do creme de leite, deixe descansar por 1 hora na geladeira. Vire a lata com cuidado, faça duas aberturas no fundo e deixe o soro escorrer. Depois, basta abrir a lata normalmente e utilizar o creme de leite já sem o soro.