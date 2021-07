Mesmo com pandemia, Marina Ruy Barbosa decide fazer três dias de festa de aniversário

Marina Ruy Barbosa está comemorando 26 anos nesta quarta-feira (30) e, mesmo com a pandemia da Covid-19, decidiu investir pesado na celebração. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, a atriz fará uma grande festa, com duração de três dias, na fazenda do seu namorado, o deputado federal Guilherme Mussi.

O espaço, que fica localizado em Capão Bonito, no interior de São Paulo, contará com a presença de 20 casais. Além disso, a temática do evento será festa junina, com direito a fogueira e comidas típicas.

A ideia inicial era que o encontro acontecesse em sigilo, para evitar críticas, mas acabou sendo descoberto pela jornalista.