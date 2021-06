Mesmo feliz com a vaga, Allan Aal pede reforços para o CRB

Brasileiro

Mesmo feliz com a vaga, ex-técnico do Guarani pede reforços para o CRB



Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – O CRB fez história ao eliminar o atual campeão Palmeiras, nos pênaltis, na terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo feliz com a vaga, o técnico Allan Aal acredita que o elenco precise de mais peças para aguentar a sequência da temporada que ainda tem a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que o elenco está sempre aberto para jogadores de qualidade. Isso vai muito da oferta do mercado. Hoje, o mercado está mais restrito porque as competições estão em andamento, as equipes estão, praticamente, montadas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso grupo é forte, trabalhando, se entregando dessa maneira e tendo essa postura pode competir com qualquer equipe.

Então a gente procura ter esse equilíbrio de valorizar o grupo e, ao mesmo tempo, está atento a algumas situações de mercado que possam aparecer”, disse o ex-comandante do Guarani.

Allan Aal espera por reforços. (Foto: Victor Martiniano)

CARA DA TORCIDA!

Na Série B, o CRB ocupa a sexta colocação. Invicto, o Galo soma os mesmos quatro pontos do G4. Allan Aal acredita que seu time tem tudo para manter o bom momento e seguir jogando do jeito que a torcida gosta.

“Eu acho que, principalmente, em termos de atitude, de entrega, de luta, nós temos que ter a cara do nosso torcedor. Temos que fazer com que o torcedor tenha orgulho de ver o time se entregando dentro de campo. Obviamente que, na questão técnica e tática, a gente precisa dar umas pinceladas dentro daquilo que a gente acha de ideia de jogo, sabendo se adaptar ao adversário, tendo algumas variações muito importantes, que foram fundamentais hoje, e a gente utilizando elenco todo. Esse equilíbrio a gente vai procurar ter até o final”, completou.

FESTA DO CRB PELA VAGA NA COPA BR!

O CRB voltará a campo no sábado, às 16h30, quando fará o duelo nordestino contra o Confiança no Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da Série B.