Metade da população adulta de Penedo já recebeu a primeira dose da vacina contra Covid

Penedo alcança mais uma marca significativa no enfrentamento ao coronavírus. Ao fim do mês de junho, metade do público-alvo da campanha de vacinação (pessoas com 18 anos ou mais) já está vacinada com a primeira dose.

A boa notícia foi anunciada pelo Secretário Municipal de Saúde. “Hoje alcançamos uma excelente marca: chegamos a 50% da população apta para vacinar em nosso município! É um grande feito e vamos seguir firme, vacinando até a última pessoa daqui de Penedo”, frisou Guilherme Lopes, observando a necessidade da segunda dose para concluir a imunização.

De acordo com dados do eSUS, a população vacinável em Penedo é formada por 45.767 habitantes. Até esta quarta-feira, 30 de junho, mais de 23 mil (23.059) pessoas adultas residentes no município receberam a primeira dose do imunizante contra Covid.

Por equívoco da redação do Decom, em matéria anterior sobre a cobertura vacinal contra o coronavírus foi utilizada o quantitativo de 56.592 habitantes com 18 anos ou mais para o cálculo que anunciou a superação de mais de 30% do público-alvo vacinado.

A campanha em Penedo suspende a aplicação da primeira dose nesta quinta-feira, 01 de julho, até a entrega de novos lotes, mantendo a administração da segunda dose na central que funciona na Escola Estadual Ernani Méro.

A gestão Crescendo Com Seu Povo também vacina com segunda dose por meio de busca ativa para localizar as pessoas que ainda não concluíram a imunização ou se enquadram como domiciliadas/acamadas e por isso, recebem a assistência em sua casa.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP