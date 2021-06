Mike sente lesão e desfalca Chapecoense no jogo de volta da Copa BR

Brasileiro

Destaque na ida sente lesão e desfalca Chapecoense na volta da Copa do Brasil



Chapecoense tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 07 (AFI) – O atacante Mike desfalcará a Chapecoense no duelo de volta contra o ABC nesta quarta-feira, às 16h30, no Frasqueirão, em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele sentiu um desconforto na coxa durante a derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão e retornou à Chapecó (SC).

Mike desfalcará a Chapecoense. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

“Triste com a lesão do Mike, segundo jogo que perde o jogador por ordem médica. Nosso elenco é enxuto. Sabia disso quando aceitei o desafio, estou aqui para contribuir. Tem muito campeonato pela frente”, disse o técnico Jair Ventura.

AVALIAÇÃO!

Mike realizará exames médicos para saber a gravidade da lesão. O atacante foi um dos destaques na vitória, por 3 a 1, no jogo de ida contra o ABC. Ele fez dois gols e deixou a Chapecoense com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. Sem Mike, Guedes foi convocado para integrar a delegação em Natal.

LISCA LAMENTA DERROTA!

“Não tem varinha mágica, temos que trabalhar, mesmo sem ter tempo. Com muita conversa, treino em sala. Ao mesmo tempo temos que recuperá-los. Vamos buscar ajustes, mas não vamos ter tempo de ir no campo. Já sabia que seria assim neste mês. Tentar voltar a vencer o quanto antes como foi na Copa do Brasil”, completou o treinador.