Mirassol não contará com o meio-campista Sousa, contra o Botafogo-SP

Mirassol terá falta importante contra o Botafogo, em duelo pela Série C



Expulso na Série B em novembro de 2020. jogador pegou cinco jogos de punição e ainda não pode entrar em campo

Publicado em 08/06/2021

por Oscar Silva

Mirassol, SP, 8 (AFI) – Expulso no jogo contra o Oeste, no dia 21 de novembro de 2020, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e posteriormente julgado e penalizado com cinco jogos de suspensão, o experiente meio campista Souza, que na oportunidade atuava pelo Brasil, de Pelotas-RS, mais uma vez será desfalque no Mirassol.



Desta vez para o duelo do próximo sábado(12), ás 17h, em Ribeirão Preto, no Santa Cruz. contra o Botafogo, pela terceira rodada do Brasileiro da Série C.

Meio-campista Sousa ainda cumpre suspensão – Foto: Reprodução

FALTA UM

O bom de bola, Souza cumpriu dois jogos pelo Xavante, uma partida atuando pelo quadro mirassolense diante do Red Bull Brasil, pela Copa do Brasil, nesta temporada. Como não entrou em campo na estreia do Leão da Alta Araraquarense no último sábado, frente ao Ypiranga-RS, no Maião, o atleta mais uma vez é desfalque no time comandado pelo técnico Eduardo Baptista. A diretoria do Leão tenta reverter a pena em multa.

NÃO JOGOU A PRIMEIRA RODADA



O Mirassol irá jogar a segunda partida do Brasileirão Série C, mas ainda não jogou a primeira rodada. A equipe estreou tecnicamente na segunda rodada, na derrota por 2 a 1, em casa, diante do Ypiranga.

A primeira partida contra o Oeste foi agendada para o dia 16, na próxima quarta-feira, às 20h, na Arena Barueri. os times não se enfrentaram pois o Oeste estava disputando a fase final do Campeonato Paulistão Série A2.