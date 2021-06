Mirassol x Ypiranga – Leão lembrará da boa campanha do Paulistão na C?

Brasileiro

Mirassol x Ypiranga – Leão lembrará da boa campanha do Paulistão na Série C?



O time gaúcho está motivado após derrotar o Paraná na estreia da competição

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Mirassol, SP, 04 (AFI) – O Mirassol fará sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Ypiranga neste sábado, às 17h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada. O ‘time de amarelo’ entra como um dos candidatos ao título, devido o bom desempenho no Paulistão, sob o comando do técnico Eduardo Baptista.

O Mirassol chegou até a semifinal do Paulistão, mas acabou sendo eliminado pelo campeão São Paulo. O time estrearia contra o Oeste, mas a partida acabou sendo adiada, pois seu rival vinha jogando a Série A2 do Paulista.

O Ypiranga, por outro lado, deu mostrar que pode surpreender na competição. O time gaúcho estreou fazendo um convivente 2 a 0 para cima do Paraná, no Colosso da Lagoa. Será que buscará algo mais do que uma simples permanência?

COMO VEM O LEÃO?

Com relação ao time que entra jogando, o técnico Eduardo Baptista terá uma formação totalmente diferente em campo, contrariando assim o que disputou o Paulistão. São treze atletas que deixaram o quadro do Leão transferindo-se para clubes que disputam as Séries A e B, do Brasileirão.