Morre vice-campeã do MasterChef Brasil

A cozinheira Helena Manosso, vice-campeã da primeira edição do MasterChef Brasil, morreu nesta terça-feira (8), aos 51 anos, em decorrência de uma infecção generalizada no sistema digestivo.

Helena Manosso participou da primeira temporada do MasterChef Brasil, que estreou no segundo semestre de 2014.

Durante a temporada, Helena teve problemas com o pé, ao quebrar quebrou o osso do dedinho durante as gravações de uma prova. No entanto, ela venceu os desafios e chegou à final do programa ao lado de Elisa Fernandes, que se tornou a campeã.