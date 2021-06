Moto Club-MA 0 x 2 Guarany-CE – Cacique usa flecha do amor para vencer

Brasileiro

Moto Club-MA 0 x 2 Guarany-CE – Cacique usa flecha do amor para conquistar outra vitória!



Com gols de Daniel Passira e João Gabriel, o clube cearense chegou aos seis pontos na liderança do Grupo A2 da Série D

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 12 (AFI) – Neste sábado, 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados, mas Ted Love esteve apagado no Nhozinho Santos, em São Luís. Bem diferente do Cacique que usou a flecha do amor para conquistar mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. O Guarany bateu o Moto Club por 2 a 0 e manteve o aproveitamento de 100%.

Com gols de Daniel Passira e João Gabriel, o clube cearense chegou aos seis pontos na liderança do Grupo A2 da Série D. O Moto Club, enquanto isso, segue sem vencer e amarga a antepenúltima colocação com apenas um ponto.

Guarany flechou o Papão. (Foto: Matheus Dahsan)

FORA!

O técnico Carlos Ferro ficou fora do jogo após apresentar sintomas gripais. Ele fez o teste da Covid-19 e deu negativo, mas por precaução, ficou de fora. Os sintomas seriam reações da vacina Astrazeneca que ele tomou. O auxiliar Pires ficou no banco de reservas. Pires foi um dos principais jogadores do futebol maranhense e era chamado de Touro.

ESTRANHO!

O duelo nordestino não teve o protocolo exigido pela CBF. Não houve a execução do hino nacional e nem mesmo o um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19. Sem falar que o árbitro Alciney Santos de Araujo (RN) começou o jogo antes da hora, às 15h28.

FORTE CALOR!

Moto Club e Guarany sofreram com o forte calor de 33 graus. O clube maranhense tomou a iniciativa e assustou logo aos 5 minutos. Ted Love avançou e meteu um chutaço para grande defesa de Théo. O Moto seguiu em cima e perdeu um gol incrível aos 20 minutos.

Flechada do amor do Cacique. (Foto: Divulgação)

Negueba recebeu Willian e, mesmo sem goleiro e em cima da linha, conseguiu errar o alvo e perdeu um gol inacreditável. Como quem não faz, toma, o Guarany abriu o marcador aos 27 minutos. Daniel recebeu de Hulk e acertou um pombo sem asa para marcar um sr. gol no ângulo direito de Matheus que só olhou.

FLECHADA!

O segundo tempo começou morno. Como o Moto não se arriscou, o Guarany voltou a flechar. Aos 14 minutos, João Gabriel aproveitou falha da zaga do Papão e mandou rasteiro para ampliar o marcador. João Gabriel se animou e arriscou de fora da área, mas desta vez, Matheus defendeu.

O gol desmontou o Moto Club que já não tinha força e ficou ainda mais sem condição de buscar o empate. Aos 47 minutos, Éverton Silva acertou a trave, mas já era tarde demais. O Guarany fez a bola rolar e segurou a segunda vitória na Série D.

Cacique tem 100% e Moto segue sem vencer. (Foto: Matheus Dahsan)

PRÓXIMOS JOGOS

Na terceira rodada do Grupo A2, o Moto Club visitará o Juventude, também do Maranhão, no domingo, 20 de junho, às 15h30. Um dia antes, no sábado, o Guarany receberá o Palmas no Junco, em Sobral, às 15 horas.