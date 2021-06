Mozart pede e Cruzeiro solicita volta de Giovanni Piccolomo, do Avaí

Brasileiro

Mozart pede e Cruzeiro solicita volta de meia que estava em rival da Série B



Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – O meia Giovanni Piccolomo deverá disputar o restante da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Emprestado ao Avaí, o jogador interessa ao técnico Mozart Santos, contratado para substituir o demitido Felipe Conceição.

Cruzeiro terá reforço na Série B! (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Giovanni Piccolomo, por sinal, já se despediu do restante do elenco do Avaí, onde fez dois gols em 17 jogos. Lá, ele foi campeão catarinense. Antes de ser emprestado ao Avaí, o meia foi titular com Felipão na reta final da Série B do ano passado.

O jogador, porém, não agradou Felipe Conceição que o liberou para atuar no Avaí. Na Raposa, Giovanni Piccolomo tem dez jogos. Revelado pelo Corinthians, ele já passou por Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, Athletico-PR, Tigres do Brasil, Náutico, Goiás e Coritiba.

Lanterna e único clube sem pontuar, o Cruzeiro tentará a recuperação no sábado, às 21 horas, contra o Goiás no Mineirão, pela terceira rodada.