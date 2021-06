Mulher é atacada pelo próprio cachorro e tem a pálpebra arrancada

Um mulher de 23 anos, identificada como Kelsey Salmon, foi atacada pelo próprio cachorro enquanto se maquiava. O chihuahua arrancou a pálpebra dela em uma mordida. O caso aconteceu na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. As informações são do jornal Mirror.

No momento do ataque, Kelsey Salmon estava se arrumando para seu aniversário e parou de se maquiar para fazer carinho em seu cachorro, que a atacou.

“Ouvi o cachorro latindo no quarto. O chihuahua entrou correndo e pulou na cama. Eu comecei a acariciá-lo e estava tudo bem. Então, do nada – aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de recuar – ele pulou, me mordeu no rosto e quebrou minha pálpebra. Havia sangue por toda parte”, relatou a jovem.