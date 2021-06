Mulher é autuada por injúria após atacar médico durante atendimento

Uma mulher foi detida nesta quarta (9) acusada de injúria contra um médico. A mulher teria se exaltado com a demora no atendimento que buscava e, ao ser inquirida pelo profissional, o atacou afirmando que ‘nem de viado em gosto’. O caso ocorreu na tarde desta quarta, no Centro de Taquarana, no agreste do Estado….

Uma mulher foi detida nesta quarta (9) acusada de injúria contra um médico. A mulher teria se exaltado com a demora no atendimento que buscava e, ao ser inquirida pelo profissional, o atacou afirmando que ‘nem de viado em gosto’.

O caso ocorreu na tarde desta quarta, no Centro de Taquarana, no agreste do Estado. A paciente chegou à unidade reclamando de forte enjoo e ficou alterada com a demorada no atendimento, agredindo verbalmente os funcionários com palavras de baixo calão.

O médico plantonista teria se aproximado para contê-la e acabou sendo agredido, acionando a Polícia Militar, que lacrou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por injúria.