Mulher é detida por crime de injúria após ofender médico na cidade de Taquarana

Acusada, irritada com a longa espera em seu atendimento, proferiu falas de baixo escalão para o profissional, que acionou a polícia

Uma mulher foi detida por crime de injúria após ofender um médico no município de Taquarana, no interior de Alagoas, nessa quarta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, a mulher deu entrada na unidade de saúde da cidade alegando estar com enjoo, e, logo após, começou a ofender o médico plantonista, por causa da demora no atendimento.

Ainda segundo a polícia, a acusada, irritada com a longa espera, falou ao médico: “saia daqui, que nem de ‘viado’ eu gosto’.

Em meio à situação, os envolvidos foram conduzidos para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Taquarana, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A identidade deles não foi divulgada.

