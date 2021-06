Mulher nua destrói Outback e é contida com disparo de arma de choque; veja vídeo

Uma mulher identificada como Tina Kindred, invadiu nua o um Outback na Flórida (EUA). De acordo com o Correio, ela precisou ser contida com disparo de arma de choque nos seios para ser dominada pela polícia local.

Foto: Reprodução/Ocala Police Dept

Segundo ainda o Correio, a mulher estava agindo ‘fora do controle’ quando os funcionários do restaurante usavam bandejas como escudos contra os objetos atirados por ela. Já os clientes que presenciaram a cena, fugiram do local pelas saídas de emergência.

Quando as autoridades chegaram no local, eles se depararam om Tina usando apenas chinelos. A mulher não gostou dos policias terem ido ao restaurante e os recebeu atirando três garrafas de vidro.

Em um vídeo, é possível ver Tina ainda nua, deitada de bruços enquanto o chão do restaurante está coberto de cacos de vidro e garrafas quebradas. Ela foi levada a um hospital e um relatório da polícia revelou que ela não tinha consumido drogas. Ela também não tem histórico de problemas mentais.