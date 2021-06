Mutirão da idade: como vai ser a vacinação contra covid-19 neste sábado (12)

Nesta sábado (12), a Secretaria Municipal da Saúde vai realizar mais uma edição Mutirão da Idade da vacinação contra Covid-19 em Salvador. Durante todo o dia, todos os pontos de imunização, entre postos fixos e drives, aplicarão a dose do imunizante ás pessoas que fazem parte das faixas etárias habilitadas, de forma ESCALONADA.

Durante a manhã, das 08 às 12 horas, serão imunizadas as pessoas de 51 anos ou mais nascidas até 12 de junho de 1970.

Já no período vespertino, entre 13 até as 16 horas, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos nascidos até 12 de janeiro de 1971.