Mutirão de idade: saiba onde pessoas com mais de 53 anos podem se vacinar em Salvador

Pessoas com 53 anos ou mais poderão se vacinar contra a covid-19 em diversos pontos de Salvador nesta terça-feira (8). Por causa do Mutirão de Idade, estão suspensas a imunização dos demais públicos prioritários e a aplicação da 2ª dose dos imunizantes

Durante todo o dia, todos os pontos de imunização, entre postos fixos e drives, aplicarão a dose do imunizante exclusivamente as pessoas com 53 anos ou mais, de forma ESCALONADA.



Confira programação

Durante a manhã, das 08 às 12h, serão imunizadas as pessoas de 54 anos ou mais nascidas até 08 de março de 1967.

Já no período vespertino, entre 13 até as 18h, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 53 anos nascidos até 08 de agosto de 1967.

A imunização dos demais públicos prioritários e a aplicação da 2ª dose dos imunizantes Oxford e CoronaVac serão retomados na quarta-feira (09).

Pontos de vacinação

DRIVES: Barradão, Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Universidade Católica (Pituaçu), PAF Ondina, 5º Centro de Saúde (Barris), FBDC Brotas, Faculdade Universo (Avenida ACM), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições, Arena Fonte Nova, FBDC Cabula, Shopping Bela Vista e Vila Militar (Dendezeiros).

PONTOS FIXOS: Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Resgate, UBS Ramiro de Azevedo, Parque de Exposições, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, FBDC Brotas, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, Universidade Católica (Pituaçu), USF Curralinho, Unijorge (Paralela), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Vila Nova de Pituaçu e Barradão.