Na reestreia de Carlos Rabelo, Juazeirense terá desfalques na Copa BR

Copa do Brasil

Na reestreia de Carlos Rabelo, Juazeirense terá desfalques para pegar Cruzeiro



Na Copa BR, a Juazeirense, até aqui, eliminou Sport e Volta Redonda

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – O técnico Carlos Rabelo reestreará pela Juazeirense nesta quinta-feira, às 16h30, contra o Cruzeiro no Mineirão pela terceira fase da Copa do Brasil. Para esse duelo, o treinador terá dois problemas.

Jamerson e Carlinhos estão machucados e não irão para o jogo. Para piorar, a Juazeirense, ainda sem Rabelo, foi derrotada no fim de semana em amistoso contra o Botafogo Bonfinense, da segunda divisão do Baianão, por 3 a 1.

A expectativa é que Rabelo faz sua mágica. Carlos Rabelo é conhecido pela torcida do clube por ter garantido o acesso em 2017 e ter livrado os baianos do rebaixamento em 2019. Na Copa BR, a Juazeirense, até aqui, eliminou Sport e Volta Redonda.

Rabelo em mais uma missão daquelas. (Foto: Divulgação)

FOCADO!

“É uma recompensa dos trabalhos anteriores que tive aqui. Agradecer a confiança da diretoria que mais uma vez me dá essa oportunidade. Mas, agora vamos trabalhar, temos um confronto difícil pela Copa do Brasil. São dois jogos, não se decide nada no primeiro jogo, mas vamos pra lá conscientes da necessidade de um bom resultado, para definirmos a classificação em casa”, disse o treinador.

JUAZEIRENSE – Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Eduardo, Sílvio, Daniel; Waguinho, Sapé, Patrik; Clebson, Kesley e Tony Galego.